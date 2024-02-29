Андрій Юсов зазначав, що у розвідки є списки осіб, яких Кремль може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. За його словами, серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

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Хто причетний до російської спецоперації

Представник ГУР МО повідомив, що до кремлівської спецоперації "Майдан-3" тим чи іншим чином залучені перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, про що уже раніше зазначалося.

Зокрема, причетними є прокремлівський політик та кум Путіна Віктор Медведчук, а також проросійська журналістка, колишня ведуча каналів Медведчука NewsOne, Перший незалежний та UkrLive Діана Панченко.

Якщо ми говоримо про Кірієнка, то це персона, яка дотична до управління, планування цієї спецоперації проти України,

– пояснив Юсов.

За його словами, Медведчук також є вагомою складовою будь-яких подібних операцій, оскільки він залишається для кремлівського режиму цінним джерелом інформації про політичну ситуацію в Україні та багатьох контактів.

Водночас Діана Панченко є "звичайним медіаінструментом, пропагандисткою та зрадницею". Як зазначив представник розвідки, вона так само використовується, як і багато інших російських пропагандистів, але "її фігуру тут переоцінювати не варто".

Кремль просуватиме наративи через лідерів суспільної думки

Юсов вкотре зауважив, що Росія намагатиметься просувати наративи пропагандистської кампанії через лідерів суспільної думки як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, посадовець переконаний, що Кремль спробує діяти не напряму, а опосередковано, використовуючи необізнаність, довіру людей чи їхні ненавмисні наміри.

Наразі розвідці відома принаймні частина прізвищ людей, до кого звертаються і будуть звертатися росіяни, але їх конкретний перелік розвідка не буде оприлюднювати.

Завдання російських спецслужб, зокрема і в рамках цієї спецоперації, звичайно, підтримувати і розвивати власні агентурні можливості й власну мережу. Або працювати, якщо не напряму через агентів, то через агентів впливу,

– підсумував представник ГУР МО.

Юсов також наголосив, що питанням стосовно кремлівської спецоперації опікуються контррозвідувальні органи, а насамперед – СБУ.

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