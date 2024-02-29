Андрей Юсов отмечал, что у разведки есть списки лиц, которых Кремль может привлечь к распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине. По его словам, среди таких людей могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.
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Кто причастен к российской спецоперации
Представитель ГУР МО сообщил, что к кремлевской спецоперации "Майдан-3" тем или иным образом привлечены первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, о чем уже ранее отмечалось.
В частности, причастны прокремлевский политик и кум Путина Виктор Медведчук, а также пророссийская журналистка, бывшая ведущая каналов Медведчука NewsOne, Первый независимый и UkrLive Диана Панченко.
Если мы говорим о Кириенко, то это персона, которая причастна к управлению, планирования этой спецоперации против Украины,
– объяснил Юсов.
По его словам, Медведчук также является весомой составляющей любых подобных операций, поскольку он остается для кремлевского режима ценным источником информации о политической ситуации в Украине и многих контактов.
В то же время Диана Панченко является "обычным медиаинструментом, пропагандисткой и предательницей". Как отметил представитель разведки, она так же используется, как и многие другие российские пропагандисты, но "ее фигуру здесь переоценивать не стоит".
Кремль будет продвигать нарративы через лидеров общественного мнения
Юсов в очередной раз отметил, что Россия будет пытаться продвигать нарративы пропагандистской кампании через лидеров общественного мнения как в Украине, так и за рубежом.
Кроме того, чиновник убежден, что Кремль попытается действовать не напрямую, а опосредованно, используя неосведомленность, доверие людей или их непреднамеренные намерения.
Сейчас разведке известна по крайней мере часть фамилий людей, к кому обращаются и будут обращаться россияне, но их конкретный перечень разведка не будет обнародовать.
Задача российских спецслужб, в том числе и в рамках этой спецоперации, конечно, поддерживать и развивать собственные агентурные возможности и собственную сеть. Или работать, если не напрямую через агентов, то через агентов влияния,
– подытожил представитель ГУР МО.
Юсов также отметил, что вопросом относительно кремлевской спецоперации занимаются контрразведывательные органы, а прежде всего – СБУ.
Что этому предшествовало: коротко
- Еще в ноябре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к проведению дезинформационной кампании в Украине под названием "Майдан-3".
- Своей кульминации нынешняя спецоперация оккупантов должна достичь в марте – мае 2024 года.
- Общий бюджет операции составил 1,5 миллиарда долларов. Это – самая дорогая спецоперация российских спецслужб в истории.
- В рамках этой операции оккупанты планировали создать ситуацию, в которой они смогли бы поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая 2024 года.