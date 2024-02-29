Ранее сообщалось, что враг планирует сорвать украинскую мобилизацию и распространить дезинформацию о неспособности Украины одержать победу. В СБУ отмечали, что глобальная международная цель россиян – уменьшить поддержку нашей страны.

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ГУР имеет списки лиц

Представитель ГУР рассказал, что по состоянию на сейчас у разведки есть списки лиц, которых Кремль может привлечь к распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

По его словам, основном с такими людьми контактируют не напрямую, а через посредников. Среди таких лиц могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой",

– заявил Юсов.

То есть это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное – вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, Андрей Юсов ранее отмечал, что за реализацию наиболее масштабных экономически-психологических операций против Украины отвечает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Россияне активно создают "ботофермы"

Как уверяет представитель разведки, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание телеграм-каналов.

В то же время создаются "ботофермы", которые усиливают российскую риторику в соцсетях.

Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов – начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения,

– отметил политический деятель.

По его словам, каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений, то будем понимать то, на кого эти нарративы работают.

Берет начало с российских спецслужб

Андрей Юсов отметил, что операция, целью которой является расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3".

Он добавил, что практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало с советских спецслужб.

Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом,

– заверил Юсов.

Представитель ГУР МО подытожил, что так называемый "майдан" в глазах Кремля является угрозой. Поэтому, они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову.

Как заметил Юсов, если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами.

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