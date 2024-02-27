Спроби розпалювання конфліктів будуть відбуватися, як в Україні, так і в інших країнах світу, де є слова підтримки нашої країни. Мета росіян всередині України – деморалізувати українців та посіяти паніку серед населення.
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Цілі ворога
У планах ворога зірвати українську мобілізацію та поширити дезінформацію про нездатність України здобути перемогу.
У повідомленні мовиться, що глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни.
Своєї кульмінації цьогорічна спецоперація окупантів має досягти у березні – травні 2024. Протягом найближчих тижнів ворог почне докладати максимум зусиль для того, щоб деструктивні наративи ішли в маси та породжували конфлікти.
Росіяни також будуть намагатися організовувати різноманітні протестні акції та дискредитуватимуть процес обміну полоненими.
За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції,
– зазначається у повідомленні.
Спецоперація "Майдан-3": що відомо
- Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що в межах цієї операції окупанти планували створити ситуацію, в якій вони змогли б поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня 2024 року. Втім, він запевняє, що росіяни не мають можливості завдати воєнної поразки.
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до проведення дезінформаційної кампанії в Україні під назвою "Майдан-3". За його словами, основною метою ворога було провокування хаосу в українському суспільстві.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначав, що за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко.