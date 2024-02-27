Спроби розпалювання конфліктів будуть відбуватися, як в Україні, так і в інших країнах світу, де є слова підтримки нашої країни. Мета росіян всередині України – деморалізувати українців та посіяти паніку серед населення.

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Цілі ворога

У планах ворога зірвати українську мобілізацію та поширити дезінформацію про нездатність України здобути перемогу.

У повідомленні мовиться, що глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни.

Зверніть увагу! Як повідомляв Комітет з питань розвідки при Президентові України, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан – 3" на поширення антиукраїнських настроїв лише у телеграмі Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Натомість загальний бюджет операції склав 1,5 мільярда доларів. Це – найдорожча спецоперація російських спецслужб в історії.

Своєї кульмінації цьогорічна спецоперація окупантів має досягти у березні – травні 2024. Протягом найближчих тижнів ворог почне докладати максимум зусиль для того, щоб деструктивні наративи ішли в маси та породжували конфлікти.

Росіяни також будуть намагатися організовувати різноманітні протестні акції та дискредитуватимуть процес обміну полоненими.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції,

– зазначається у повідомленні.

Спецоперація "Майдан-3": що відомо