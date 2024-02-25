Мовиться про спецоперацію під назвою "Майдан-3". Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів під час форуму "Україна. Рік 2024", передає 24 Канал.
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Буданов розповів про провал ІПСО "Майдан-3"
Кирило Буданов наголосив, що окупанти не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію "Майдан-3". Саме таку назву ця ІПСО має в документах росіян.
Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася,
– заявив глава ГУР.
За словами керівника української розвідки, в межах цієї операції окупанти планували створити ситуацію, щоб поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня 2024 року.
"Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у зв'язку з цим, яка буде спроєктована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували завдати воєнної поразки на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії", –пояснив Буданов.
Однак глава ГУР МО запевнив, що росіяни не зможуть завдати воєнної поразки. І ця їхня спецоперація вже остаточно провалилася.
Раніше Зеленський заявляв про реалізацію "Майдану-3" Росією
- Володимир Зеленський у листопаді 2023 року заявляв, що Росія готується до дезінформаційної кампанії в Україні під назвою "Майдан-3". За словами президента, метою ворога було створити хаос в українському суспільстві.
- Крім того, в планах росіян було усунення українського президента від влади. А сама назва походить від значення для окупантів "Майдана", як переворота влади.
- Слова президента також пояснював і представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами ІПСО полягала у паралельному посиленні низки конфліктних подій всередині України і внутрішніх розбіжностей із використанням традиційних російських пропагандистських наративів.
- Юсов також зазначав, що за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко. Однак до пропагандистської "роботи" повертався і сумнозвісний автор проєкту "Новоросія" Владіслав Сурков.