Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов наголосив, що стабільність режиму в Росії є загрозою й реальною небезпекою як для України, так і для світу загалом.

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"Без нашої допомоги це абсолютно нереально"

Не слід вірити, що режим в Росії розхитається природним чином – цього не відбудеться. Без нашої допомоги це абсолютно нереально,
– підкреслив генерал-лейтенант.

Начальник ГУР зауважив, що стабільність режиму в Росії для України та світу є загрозою й реальною небезпекою. Ба більше, додав Буданов, цілком зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз, – буде постійною небезпекою для світу у майбутньому.

З цього виходить дуже простий висновок – ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже і, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території Росії,
– зазначив головний розвідник.

Буданов наголосив, що ми продовжуватимемо ті операції, які тривають зараз, нарощуватимемо їх обсяг та темп, що багато в чому залежить від здатності нашого оборонно-промислового комплексу. Втім, він розвивається досить потужно, зауважив генерал-лейтенант.

Начальник ГУР запевнив, що ці події триватимуть, і що більше Росія вестиме проти України війну, то більше різних подій відбуватиметься на території агресора.

Ще раз кажу: допоки триватиме війна у нас – будуть проблеми всередині Росії,
– підкреслив Буданов.

Коротко заяви Буданова на форумі "Україна. Рік 2024"

  • Начальник ГУР заявив, що Росія не отримала від Ірану балістичні ракети.
  • Генерал-лейтенант анонсував нові "сюрпризи" для ворога на тимчасово окупованому півострові. Заявив: "Успіхами в Криму ми завдячуємо його мешканцям".
  • Буданов заявив, що, за даними розвідки, Навальний помер внаслідок відриву тромбу.
  • Відповів, чи можливий наступ загарбників на Півночі. Зазначив, що активність ДРГ залишається лише активністю ДРГ. Це не можна називати масштабними бойовими діями.
  • Буданов сказав, що з Куп'янськом напрямком немає сильних проблем, на відміну від Авдіївського. Також наголосив, що стратегічна мета Росії не змінилася.
  • Начальник ГУР зазначив, що невелика кількість наших захисників опинилася в полоні під час виходу з Авдіївки. Наголосив, що цифра невелика, це не тисячі й не сотні.
  • Росія провалила найдорожчу в своїй історії ІПСО. Йдеться про операцію, яку окупанти назвали "Майдан-3".
  • Генерал-лейтенант заявив, що метою ГУР в Судані є боротьба за вплив України та знищення противника, де тільки можливо.