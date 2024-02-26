Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов наголосив, що стабільність режиму в Росії є загрозою й реальною небезпекою як для України, так і для світу загалом.

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"Без нашої допомоги це абсолютно нереально"

Не слід вірити, що режим в Росії розхитається природним чином – цього не відбудеться. Без нашої допомоги це абсолютно нереально,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Начальник ГУР зауважив, що стабільність режиму в Росії для України та світу є загрозою й реальною небезпекою. Ба більше, додав Буданов, цілком зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз, – буде постійною небезпекою для світу у майбутньому.

З цього виходить дуже простий висновок – ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже і, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території Росії,

– зазначив головний розвідник.

Буданов наголосив, що ми продовжуватимемо ті операції, які тривають зараз, нарощуватимемо їх обсяг та темп, що багато в чому залежить від здатності нашого оборонно-промислового комплексу. Втім, він розвивається досить потужно, зауважив генерал-лейтенант.

Начальник ГУР запевнив, що ці події триватимуть, і що більше Росія вестиме проти України війну, то більше різних подій відбуватиметься на території агресора.

Ще раз кажу: допоки триватиме війна у нас – будуть проблеми всередині Росії,

– підкреслив Буданов.

Коротко заяви Буданова на форумі "Україна. Рік 2024"