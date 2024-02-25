У Києві 25 лютого відбувається великий форум "Україна.2024". Участь у заході взяли всі представники політичного та військового керівництва країни, зокрема очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він розповів, на якому напрямку нині Україна має певні труднощі.

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Де напружена ситуація

Журналіст поцікавився, якою є ситуація на Куп'янському напрямку, адже ворог активізувався там. Однак Буданов сказав, що з Куп'янськом якраз немає сильних проблем, на відміну від Авдіївського напрямку.

За словами очільника ГУР, Куп'янськ – це відлуння всіх тих експертів, які, не розуміючи ситуацію, говорять дуже багато.

Стратегічна мета Росії не змінилася,

– зауважив Буданов.

Ворог, як і раніше, намагається знищити українську державність. Кремль зрозумів, що військовим шляхом не вдасться це здійснити, тож пробує інші способи.

Військова мета агресора залишається незмінною – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Протягом 2022 року росіяни не змогли цього зробити, так само й у 2024 році не зможуть. Україні потрібно багато далекобійної зброї. Це дозволить переламати ситуацію, яка зараз склалася із певною стагнацією,

– додав очільник ГУР МО.

Крім цього, Буданов наголосив, що росіяни вже не такі впевнені в собі, коли у них все було нормально і нагадав, що востаннє удари по Москві завдавалися 1943 року.

Ситуація на Авдіївському напрямку