В етері 24 Каналу сержант ЗСУ, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук відповів, чи буде зараз у росіян оперативна пауза. Нині немає стрімкого просування ворога на Авдіївському напрямку після захоплення міста.
Важливо На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відновили декілька позицій за 2 доби
"Лізуть й лізуть"
Є різні припущення щодо подальших дій російських загарбників на фронті, зокрема на Авдіївському напрямку. У ЗСУ кажуть, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине свої сили, сконцентровані навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Іллі Євлаша, аби перекинути підрозділи з Авдіївки, окупантам знадобиться щонайменше тиждень.
В армії Росії достатньо ресурсів. Росіяни продовжують лупити,
– наголосив сержант ЗСУ.
Можливо, на Авдіївському напрямку росіяни зроблять паузу, але навряд зменшиться інтенсивність боїв на Куп'янському чи Бахмутському.
Вони (росіяни – 24 Канал) лізуть й лізуть. У противника вистачає снарядів, артилерії, танків. Так, окупанти вже розглядають те, що основним бойовим танком буде Т-62 або Т-54, а не Т-72. Проте ворогу вистачить запасів танків ще приблизно на три роки такого перемелювання,
– мовив Макарук.
Поки Європа та Сполучені Штати Америки зволікають з наданням Україні зброї, то Північна Корея передає Росії мільйон снарядів, ракети різної дальності, Іран будує заводи з виробництва "Шахедів" та постачає дрони агресору. Водночас високотехнологічний Західний світ далі не може нічого вдіяти.
"Оглядаючись на те, що відбувається, я зараз розумію, що в Кремлі кусають лікті й розуміють, що потрібно було нападати не на Україну, а йти через Польщу в Німеччину й Францію. Якраз в Париж росіяни б зайшли за три дні з такими темпами", – зазначив сержант ЗСУ.
Захоплення Авдіївки: останні новини
- Нині у районі Авдіївки російські загарбники намагаються вирахувати слабкі місця в обороні. Ворог продовжує здійснювати штурмові дії.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що для захоплення Авдіївки так званій "другій армії світу" знадобилося 10 років.
- Президент Володимир Зеленський назвав взяття Авдіївки найбільшим досягненням ворога за останні дев'ять місяців війни. Водночас українські воїни мають на своєму рахунку значно більше здобутків, зокрема, звільнили Харківську область та знищили багато кораблів російського флоту.