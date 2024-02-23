В эфире 24 Канала сержант ВСУ, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук ответил, будет ли у россиян оперативная пауза. Сейчас нет стремительного продвижения врага на Авдеевском направлении после захвата города.

Важно На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ восстановили несколько позиций за 2 суток

"Лезут и лезут"

Есть разные предположения относительно дальнейших действий российских захватчиков на фронте, в частности на Авдеевском направлении. В ВСУ говорят, что российское командование, вероятно, ближайшее время перебросит свои силы, сконцентрированные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки "Хортица" Ильи Евлаша, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки, оккупантам понадобится минимум неделя.

У армии России достаточно ресурсов. Россияне продолжают лупить,

– подчеркнул сержант ВСУ.

Возможно, на Авдеевском направлении россияне сделают паузу, но вряд ли уменьшится интенсивность боев на Купянском или Бахмутском.

Они (россияне – 24 Канал) лезут и лезут. У противника хватает снарядов, артиллерии, танков. Так, оккупанты уже рассматривают то, что основным боевым танком будет Т-62 или Т-54, а не Т-72. Однако врагу хватит запасов танков еще примерно на три года такого перемалывания,

– сказал Макарук.

Пока Европа и Соединенные Штаты Америки медлят с предоставлением Украине оружия, то Северная Корея передает России миллион снарядов, ракеты различной дальности, Иран строит заводы по производству "Шахедов" и поставляет дроны агрессору. В то же время высокотехнологичный Западный мир дальше не может ничего сделать.

"Глядя на то, что происходит, я сейчас понимаю, что в Кремле кусают локти и понимают, что нужно было нападать не на Украину, а идти через Польшу в Германию и Францию. Как раз в Париж россияне бы зашли за три дня с такими темпами", – отметил сержант ВСУ.

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