Буданов підкреслив, що війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять – з окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І попри репресії ворога, спротив місцевого населення не вщухав ні на мить.

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Як Крим допоможе Україні в успішному контрнаступі

Начальник ГУР пояснив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою на півострові Крим.

Поставлені завдання виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом,

– сказав Буданов.

Він додав, що "нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму". За його словами, вони не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відстежувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію українським захисникам.

Ми обіцяли, що у 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали,

– заявив начальник ГУР.

Буданов натякнув на "сюрпризи" біля Кримського мосту

Кирило Буданов анонсував, що російських загарбників очікують нові "сюрпризи" на окупованому півострові та натякнув, що марафон "бавовни" на Кримському мості не завершений.

Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим «кримським» мостом,

– повідомив Буданов.

До слова, раніше Буданов заявив, що Україна зможе почати контрнаступ у 2025-му році, якщо триматиме у цьому році оборону та матиме достатню підтримку партнерів.