Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов отметил, что стабильность режима в России является угрозой и реальной опасностью как для Украины, так и для мира в целом.

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"Без нашей помощи это абсолютно нереально"

Не следует верить, что режим в России расшатается естественным образом – этого не произойдет. Без нашей помощи это абсолютно нереально,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Начальник ГУР отметил, что стабильность режима в России для Украины и мира является угрозой и реальной опасностью. Более того, добавил Буданов, вполне понятно, что наличие устойчивого режима, который есть сейчас, – будет постоянной опасностью для мира в будущем.

Из этого следует очень простой вывод – мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы работаем уже и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории России,

– отметил главный разведчик.

Буданов отметил, что мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас, наращивать их объем и темп, что во многом зависит от способности нашего оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, он развивается достаточно мощно, заметил генерал-лейтенант.

Начальник ГУР заверил, что эти события будут продолжаться, и чем больше Россия будет вести против Украины войну, то больше различных событий будет происходить на территории агрессора.

Еще раз говорю: пока будет продолжаться война у нас – будут проблемы внутри России,

– подчеркнул Буданов.

Коротко заявления Буданова на форуме "Украина. Год 2024"