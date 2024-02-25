Выход из города был чрезвычайно тяжелым, а силы противника преобладали в несколько раз. Российские пропагандисты сразу написали, что у них в плену якобы очень много бойцов ВСУ, передает 24 Канал.
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Сколько бойцов попали в плен
Глава ГУР МО Кирилл Буданов опроверг слова оккупантов. Он отметил, что список военнопленных уже составлен, там небольшое количество военнослужащих Сил обороны.
Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая. Это никакие не тысячи, и не сотни,
– подчеркнул Буданов.
Ранее издание The New York Times написало, что в плен врага якобы попали 1000 украинских защитников. Эту информацию сразу опроверг представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. По его словам, материал журналистов был необоснованный, а авторы публикации распространили российский нарратив.
ВСУ вышли из Авдеевки: актуальные новости
- Владимир Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением врага за последние 9 месяцев. Президент похвалил работу армии и отметил потребность в военной помощи от союзников. Украине нужна артиллерия, иначе все больше украинских военных будут получать ранения.
- Оккупанты расстреляли шестерых украинских пленных, которые не смогли эвакуироваться из окруженного города. Они были ранены, поэтому украинская сторона договорилась, что россияне возьмут их в плен и окажут помощь. Впрочем враг, как всегда, не сдержал слова. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что эта ситуация в очередной раз показала, что Россия не выполняет своих обязательств.
- Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя озвучил ряд циничных заявлений об оккупации Авдеевки. По его словам, эта территория якобы не оккупирована, а "российский регион". Более того, он нафантазировал, что захватчиков якобы встречали с радостью, а сейчас "в городе праздник". Очевидно он забыл, что оккупанты уничтожили Авдеевку КАБами, а людей там практически не осталось.