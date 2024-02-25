Выход из города был чрезвычайно тяжелым, а силы противника преобладали в несколько раз. Российские пропагандисты сразу написали, что у них в плену якобы очень много бойцов ВСУ, передает 24 Канал.

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Сколько бойцов попали в плен

Глава ГУР МО Кирилл Буданов опроверг слова оккупантов. Он отметил, что список военнопленных уже составлен, там небольшое количество военнослужащих Сил обороны.

Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая. Это никакие не тысячи, и не сотни,

– подчеркнул Буданов.

Ранее издание The New York Times написало, что в плен врага якобы попали 1000 украинских защитников. Эту информацию сразу опроверг представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. По его словам, материал журналистов был необоснованный, а авторы публикации распространили российский нарратив.

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