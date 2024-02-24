Украина имела договоренности с Россией относительно раненых военных, которых не смогли эвакуировать из Авдеевки. Однако захватчики цинично нарушили эти договоренности. Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Была возможность коммуницировать с россиянами
Как отметил Лубинец, россияне должны были взять в плен раненых украинских бойцов, оказать им помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными. Впрочем, оккупанты не сдержали своего обещания.
По его словам, у Украины была возможность коммуницировать с российской стороной.
Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а потом вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться,
– заявил он.
Омбудсмен добавил, что Украина постоянно сталкивается с тем, что Россия нарушает договоренности и нормы гуманитарного права. Однако пока, к сожалению, неизвестно, как эту проблему решить.
Расстрел украинских пленных в Авдеевке: что известно
- Украинский проект Deep State 18 февраля распространил информацию, что россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов в Авдеевке. По данным аналитиков, это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля, в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников.
- Журналисты "Слідство.Інфо" отметили, что это были украинские защитники, которых не эвакуировали с позиции "Зенит" в Авдеевке. Родные убитых военных узнали в видео своих родных по форме и татуировкам.
- В конце концов в 110-й бригаде подтвердили, что российские оккупанты расстреляли шестеро раненых украинских военных на позиции Музей на южной окраине Авдеевки. В частности, в бригаде отметили, что не смогли эвакуировать военных.
- Позже Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела украинских пленных во время выхода с позиции на "Зените". Он отметил, что выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии.