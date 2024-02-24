Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Однак загарбники цинічно порушили ці домовленості. Про це в етері телемарафону розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Дивіться також Чи можуть росіяни окупувати Куп'янськ: Зеленський відповів
Була можливість комунікувати з росіянами
Як зазначив Лубінець, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими. Втім, окупанти не дотрималися своєї обіцянки.
За його словами, в України була можливість комунікувати з російською стороною.
Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися,
– заявив він.
Омбудсмен додав, що Україна постійно стикається з тим, що Росія порушує домовленості та норми гуманітарного права. Однак наразі, на жаль, невідомо, як цю проблему вирішити.
Розстріл українських полонених в Авдіївці: що відомо
- Український проєкт Deep State 18 лютого поширив інформацію, що росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів в Авдіївці. За даними аналітиків, це сталося на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого, в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників.
- Журналісти "Слідство.Інфо" зазначили, що це були українські захисники, яких не евакуювали з позиції "Зеніт" в Авдіївці. Рідні вбитих військових впізнали у відео своїх рідних за формою та татуюваннями.
- Зрештою у 110 бригаді підтвердили, що російські окупанти розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей на південній околиці Авдіївки. Зокрема, у бригаді наголосили, що не змогли евакуювати військових.
- Пізніше Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу розстрілу українських полонених під час виходу із позиції на "Зеніті". Він наголосив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії.