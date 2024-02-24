Куп'янськ – місто в Харківській області. Росіяни атакують на Куп'янському напрямку і рвуться до самого міста.
Дивіться також Росія за два роки втратила в Україні сили, які мала початку вторгнення, – розвідка Британії
Що сказав Зеленський про можливу окупацію Куп'янська
Реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не наодинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати,
– наголосив президент.
Таким чином він відповів на запитання мера Куп'янська, яке той поставив через журналіста.
"Бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується той з думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, поки не занадто пізно", – цитують запитання медійники.
Президент відповів на це питання.
"Чи я погоджуюсь? Авжеж, усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається, – важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки", – сказав він.
Утім, Зеленський додав, що допомога потрібна як Куп'янську, так і Харківщині загалом.