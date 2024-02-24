Купянск – город в Харьковской области. Россияне атакуют на Купянском направлении и рвутся к самому городу.

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Что сказал Зеленский о возможной оккупации Купянска

Реальная оборонительная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом надо не забывать. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не одни против такого врага. И надо об этом также не забывать,

– подчеркнул президент.

Таким образом он ответил на вопрос мэра Купянска, который тот задал через журналиста. Вопрос прозвучал уже в конце брифинга мировых лидеров.

"Вопрос от мэра Купянска, с которым вы вчера общались на линии фронта. Он говорит, что это очень насущное: хотел бы, чтобы Запад перестал нам только обещать, поддерживать нас только на словах, а начал сразу предоставлять нам необходимое оружие, пока еще не поздно. Согласны ли вы с такой оценкой?" – сформулировал вопрос журналист.



Медийщик задает вопрос Зеленскому от мэра Купянска, тот спросил Зеленского о задержках помощи со стороны Запада / Скриншот 24 Канала

Президент ответил.

"Согласен ли я? Конечно, всем понятно, что та оборонная поддержка, которая нам предоставляется, – важно, чтобы она приходила вовремя. Бывают задержки", – сказал он.

Впрочем, Зеленский добавил, что помощь нужна как Купянску, так и Харьковской области в целом.

Что происходит на Купянском направлении: показываем на карте

Какая ситуация возле Купянска