Купянск – город в Харьковской области. Россияне атакуют на Купянском направлении и рвутся к самому городу.
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Что сказал Зеленский о возможной оккупации Купянска
Реальная оборонительная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом надо не забывать. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не одни против такого врага. И надо об этом также не забывать,
– подчеркнул президент.
Таким образом он ответил на вопрос мэра Купянска, который тот задал через журналиста. Вопрос прозвучал уже в конце брифинга мировых лидеров.
"Вопрос от мэра Купянска, с которым вы вчера общались на линии фронта. Он говорит, что это очень насущное: хотел бы, чтобы Запад перестал нам только обещать, поддерживать нас только на словах, а начал сразу предоставлять нам необходимое оружие, пока еще не поздно. Согласны ли вы с такой оценкой?" – сформулировал вопрос журналист.
Медийщик задает вопрос Зеленскому от мэра Купянска, тот спросил Зеленского о задержках помощи со стороны Запада / Скриншот 24 Канала
Президент ответил.
"Согласен ли я? Конечно, всем понятно, что та оборонная поддержка, которая нам предоставляется, – важно, чтобы она приходила вовремя. Бывают задержки", – сказал он.
Впрочем, Зеленский добавил, что помощь нужна как Купянску, так и Харьковской области в целом.
Что происходит на Купянском направлении: показываем на карте
Какая ситуация возле Купянска
- Россияне уничтожают села Харьковской области с помощью управляемых авиационных бомб – их запускают российские самолеты, которые летят из Белгородской области. Это оружие разрушает целые кварталы, поэтому села в области практически уничтожены из-за постоянных обстрелов, рассказала корреспондентка 24 Канала.
- В Великобурлукской общине воронки такие большие, что в них может уместиться не один дом, но в Купянске все равно остается очень много пожилых людей. Они отказываются выезжать несмотря на обстрелы.
- Во время обстрела Купянска 17 февраля за 40 минут оккупанты ударили по городу более 10 раз. Били по жилым кварталам управляемыми авиабомбами, которые весят 250 и 500 килограммов.
- Согласно свежему отчету Генштаба, под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов на Купянском направлении, в частности Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области.