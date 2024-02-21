Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Евлаш, добавив, что в урбанизированной местности можно разместить много складов, личный состав, пункты управления. Это значительно отличается от того, как ведутся вести боевые действия в полях.

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На этом направлении мощные фортификационные сооружения ВСУ

Оккупанты понимают всю важность Купянска, поэтому сейчас максимально акцентируют там свои усилия. Стоит отметить, что с лета 2023 года Украина возводила на этом участке фронта мощные фортификационные оборудования. Там строили укрепрайоны, делали противотанковые рвы, минировали все угрожающие направления.

Эта работа продолжается до сих пор. Наши военные устанавливают там тетраэдры – так называемые "зубы дракона", окапываются, пытаются использовать все складки местности для максимально эффективного поражения противника еще во время его развертывания в боевые порядки,

– рассказал Илья Евлаш.

Он привел пример Табаевки, которую оккупанты якобы захватили и говорят, что она под их контролем. На самом деле на этом направлении сейчас ведутся бои. Но суть заключается в том, что село расположено в низине, а все господствующие высоты контролируют Вооруженные Силы Украины.

Для противника зайти в это село – это подобно смерти. Его сразу будут поражать всеми имеющимися средствами, в частности дронами, минометами и другим вооружением,

– подчеркнул Евлаш.

Штурмы врага доходят до абсурда

"Россияне прибегают к штурмам, иногда это вообще доходит до абсурда. Они формируют различные наступательные группы, могут до взвода наступать просто колоннами. К тому же сейчас переменчивая погода, поэтому не всегда есть возможность передвигаться тяжелой техникой. Они прибегают даже к таким наглым вариантам наступления", – рассказал начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица".

Впрочем врага сразу обнаруживают и наносят ему огневого поражения мощной 155-миллиметровой артиллерией. Обычно, тогда у противника мгновенно исчезает азарт и желание куда-то наступать. Более того, бывают случаи, когда, понеся большие потери, оккупанты отказываются выполнять задачи.

В таких подразделениях как "Шторм-Z", "Шторм-V" продолжаются достаточно жесткие дисциплинарные действия. Например, расстрел перед строем для того, чтобы запугать бойцов и заставить их выполнять задачи,

– отметил Илья Евлаш.

Противник несет потери, а количество боестолкновений не уменьшается

В течение 20 февраля на этом направлении противник 763 раза обстрелял позиции Вооруженных Сил, нанес 8 авиаударов. Кроме управляемых авиационных бомб, оккупанты используют неуправляемые реактивные снаряды для поражения наших войск. Иногда таких снарядов могут выпустить 25 только за один заход.

Произошло 10 боевых столкновений в которых противник потерял 368 оккупантов и 154 единицы вооружения военной техники. Они теряют очень много своих беспилотников. Только за 20 февраля потеряли 99 единиц дронов,

– подчеркнул Евлаш.

По его словам, все это свидетельствует о прекрасной работе Сил обороны, подразделений РЭБу, ПЗРК, ПВО вместе с собратьями из Воздушных сил.

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