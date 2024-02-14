Но этот визит негативно повлияет на врага. Об этом 24 Каналу заявил спикер ОСГВ "Хортица", капитан ВСУ Илья Евлаш, отметив, что Сырский очень хорошо знает ситуацию. К слову, Главнокомандующий ВСУ посетил фронт вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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"Уже началась интенсивная работа. Главнокомандующий приехал на участок фронта, где он и раньше был командующим ОСГВ. Этот визит положительно повлияет на Вооруженные Силы Украины, Силы обороны и негативно почувствуется противником", – сказал Евлаш.

Потери врага

Сейчас интенсивность боевых действий очень сильно повысилась. Говорится, в частности, о Лиманско-Купянском направлении. Там враг продолжает подтягивать свои мощности и резервы. Однако украинские защитники на этом направлении наносят россиянам колоссальные потери.

"Множество различной техники за минувшие сутки (13 февраля – 24 Канал) "нащелкали" наши защитники. 224 оккупанта – личный состав был убит и ранен. 128 единиц вооружения и военной техники, среди которых 78 различных типов беспилотных летательных аппаратов", – рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

В частности, враг потерял танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы. Кроме того, украинские военные уничтожили ряд российских установок радиоэлектронной борьбы, которые захватчики использовали в окопах. Не стало у россиян и станций видеонаблюдения. Также оккупанты потеряли установку ПВО – "Стрелу-10". Она работала по украинским БПЛА и не давала их эффективно применять.

Более того, в воздух взлетели 3 вражеских склада с боеприпасами и еще 17 укрытий. Там россияне прятали личный состав и снаряды. Не стало у захватчиков и 12 автомобилей.

Очень эффективно отработали наши ребята. Но это и свидетельствует о том, что враг сейчас активизировал использование тяжелой техники и прибегает к усилению своих действий вдоль всей линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении,

– добавил капитан ВСУ.

Сырский и Умеров посетили фронт