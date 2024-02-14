Так, цей візит негативно вплине на ворога. Про це 24 Каналу заявив речник ОСУВ "Хортиця", капітан ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що Сирський дуже добре знає ситуацію. До слова, Головнокомандувач ЗСУ відвідав фронт разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.

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"Уже почалася інтенсивна робота. Головнокомандувач приїхав на ділянку фронту, де він і раніше був командувачем ОСУВ. Цей візит позитивно вплине на Збройні Сили України, Сили оборони та негативно позначиться на противнику", – наголосив Євлаш.

Втрати ворога

Нині інтенсивність бойових дій дуже сильно підвищилася. Мовиться, зокрема, про Лимано-Куп'янський напрямок. Там ворог продовжує підтягувати свої потужності та резерви. Однак українські захисники на цьому напрямку завдають росіянам колосальних втрат.

"Силу-силенну різної техніки за минулу добу (13 лютого – 24 Канал) "налущили" наші захисники. 224 окупанти – особовий склад – було вбито та поранено. 128 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких 78 різних типів безпілотних літальних апаратів", – розказав речник ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, ворог втратив танки, бойові машини піхоти, гармати та міномети. Окрім того, українські військові знищили низку російських установок радіоелектронної боротьби, які загарбники використовували в окопах. Не стало у росіян і станцій відеоспостереження. Також окупанти втратили установку ППО – "Стрілу-10". Вона працювала по українських БпЛА і не давала їх ефективно застосовувати.

Ба більше, у повітря злетіли 3 ворожих склади з боєприпасами та ще 17 укриттів. Там росіяни ховали особовий склад та снаряди. Не стало у загарбників і 12 автомобілів.

Дуже ефективно відпрацювали наші хлопці. Але це й свідчить про те, що ворог зараз активізував використання важкої техніки та вдається до посилення своїх дій вздовж усієї лінії зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку,

– додав капітан ЗСУ.

Сирський та Умєров відвідали фронт