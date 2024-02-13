В частности, он отметил, что главную ценность для нашего государства составляют жизни военнослужащих. Генерал подчеркнул, что это гораздо важнее, чем удержание определенной позиции на фронте.

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Сырский об окончании войны

По словам Главнокомандующего ВСУ, Украина обязана вернуть свои границы 1991 года.

Все основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Это во-первых,

– подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что это означает тот факт, что все украинское общество должно сплотиться вокруг этого общего дела. Мол, "напрячься" ради нашей победы необходимо всем.

В частности, Сырский подчеркнул, что в случае отсутствия помощи от союзников и западных партнеров необходимостью является налаживание собственного производства. Он также отметил на том, что этот процесс уже запущен в действие.

Следует рассчитывать на собственные силы,

– сказал генерал-полковник.

Кроме того, он отметил, что, что сейчас существует потребность в совершенствовании тактики ведения боевых действий, ведь главной ценностью является жизнь украинских защитников.

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