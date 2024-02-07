Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что новые БпЛА будут похожи на российский "Ланцет" и будут иметь дальность полета до 40 километров.

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Украина начнет серийно производить БпЛА с радиусом действия 40 километров

По словам Федорова, сейчас проводят тестирование продукции нескольких компаний. Он уточнил, что есть большое количество коптеров и FPV-дронов с диапазоном 20 километров, но пока нужно поражать цели на расстоянии 40 километров.

Дроны вроде "ланцетов" достаточно высокотехнологичные, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении,

– сказал министр.

Михаил Федоров добавил, что в течение ближайших недель будут подписаны первые контракты. После этого дроны попадут на передовую.

Сейчас уже есть отдельные случаи использования таких беспилотных летательных аппаратов защитниками, но они пока единичные.

Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах – как горят их танки,

– добавил министр.

К слову, ранее министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что украинские беспилотники проходят испытывают непосредственно в бою, ведь времени для тестов на полигоне нет.

Украина запускает по России свои дроны

По словам Камышина, все последние удары по целям в России наносили дронами украинского производства.

Он добавил, что защитники запускают БпЛА глухой ночью с секретных баз, которые тщательно охраняют военные. Доступ к таким объектам имеет ограниченное количество людей.