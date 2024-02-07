Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що нові БпЛА будуть схожі на російський "Ланцет" і матимуть дальність польоту до 40 кілометрів.

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Україна розпочне серійно виробляти БпЛА з радіусом дії 40 кілометрів

За словами Федорова, наразі проводять тестування продукції кількох компаній. Він уточнив, що є велика кількість коптерів та FPV-дронів з діапазоном 20 кілометрів, але наразі потрібно уражати цілі на відстані 40 кілометрів.

Дрони на кшталт "ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок у цьому напрямку,

– сказав міністр.

Михайло Федоров додав, що протягом найближчих тижнів будуть підписані перші контракти. Після цього дрони потраплять на передову.

Наразі вже є окремі випадки використання таких безпілотних літальних апаратів захисниками, але вони поки що поодинокі.

Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках – як горять їхні танки,

– додав міністр.

До слова, раніше міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що українські безпілотники проходять випробовують безпосередньо у бою, адже часу для тестів на полігоні немає.

Україна запускає по Росії свої дрони

За словами Камишіна, всі останні удари по цілях у Росії завдавали дронами українського виробництва.

Він додав, що захисники запускають БпЛА глухої ночі із секретних баз, які ретельно охороняють військові. Доступ до таких об'єктів має обмежена кількість людей.