Байрактар також назвав терміни, коли саме завод з виробництва безпілотників. За його словами, це вже може статися до 2025 року.
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Байрактар розповів, скільки часу потрібно на будівництво заводу
В інтерв'ю журналістам Reuters на Всесвітній оборонній виставці в Ер-Ріяді Халюк Байрактар сказав, що завод з виробництва безпілотників під Києвом будують. На цьому підприємстві працюватиме близько 500 людей.
Нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури,
– пояснив він.
Гендиректор компанії Baykar зауважив, що потужність заводу становитиме близько 120 одиниць щороку. Однак він пояснив, що досі не вирішено, чи виробництво на українському заводі буде зосереджено на моделі дронів TB2 чи на TB3.
У відповідь на запитання про потенційні ризики для безпеки, пов'язані з війною, що триває, генеральний директор рішуче запевнив, що будівництво заводу йде без перешкод і буде продовжуватися згідно з планом.
Компанія Baykar інвестувала в Україну 100 мільйонів доларів
- Генеральний директор турецької компанії Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві повідомив, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів США. За словами Байрактара, наразі в Україні компанія має три напрямки вкладення коштів.
- Один із них це завод зі створення безпілотників. Потім турецька компанія хоче створити сервісний центр, а також головний офіс в Україні.
- Байрактар запевнив, що це буде екологічна та взаємовигідна співпраця. Адже Україна може надати унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона безпосередньо самі безпілотники.
- Варто зазначити, що у липні 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що в Україні вже почали будувати завод з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. За словами міністра, підприємство буде доволі великим.