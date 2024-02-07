Байрактар також назвав терміни, коли саме завод з виробництва безпілотників. За його словами, це вже може статися до 2025 року.

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Байрактар розповів, скільки часу потрібно на будівництво заводу

В інтерв'ю журналістам Reuters на Всесвітній оборонній виставці в Ер-Ріяді Халюк Байрактар сказав, що завод з виробництва безпілотників під Києвом будують. На цьому підприємстві працюватиме близько 500 людей.

Нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури,

– пояснив він.

Гендиректор компанії Baykar зауважив, що потужність заводу становитиме близько 120 одиниць щороку. Однак він пояснив, що досі не вирішено, чи виробництво на українському заводі буде зосереджено на моделі дронів TB2 чи на TB3.

У відповідь на запитання про потенційні ризики для безпеки, пов'язані з війною, що триває, генеральний директор рішуче запевнив, що будівництво заводу йде без перешкод і буде продовжуватися згідно з планом.

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