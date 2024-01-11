Однако не единственные беспилотники производят украинские предприятия. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал 24 Каналу, какое оружие мы производим и что нужно для увеличения производства ВПК Украины.

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Какое вооружение производит Украина

Подоляк рассказал, что в Украине выпускают снаряды разных модификаций, в частности, началась работа над 155 миллиметровым калибром. Также производятся мины, дальнобойные ракеты, артиллерия – и средства, и стволы в отдельности. Однако все нужно увеличивать в масштабах.

Можно выпускать, например, 10 – 30 ракет, а можно, если масштабировать, выпускать по 300 – 400 ракет. Впрочем, для этого нужны определенные производственные возможности, то есть сырье,

– отметил советник главы ОПУ.

Важно строить свое военное производство, над чем Украина активно работает. Уже много примеров, когда все разработано логистически и имплементировано в реализацию на разных уровнях.

Заметьте! Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина намерена изготовить в 2024 году 1 миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более 1000 БПЛА с дальностью за 1000 километров.

Военно-политическое руководство не рассказывает, где конкретно размещаются те или иные производства, но они есть и в Украине, и за рубежом. Многие европейские производители заинтересованы вкладывать инвестиции в эти производства.

Украина переформатируется в натовские стандарты

По словам Подоляка, проблема в том, что украинское военное производство годами было постсоветским. Мы дорабатываем технологии и инструменты, которые дали начало из Советского Союза.

Сейчас Украине приходится переформатироваться в стандарты НАТО, а для этого нужно следующее:

лицензии;

конкретные производственные линии;

соответствующие разрешения;

правильно выстроенная юридическая история.

Украина практически "с нуля" строит индустрию военного производства – от старого советского до самых современных стандартов НАТО. Сейчас подтягиваются разные компании, национальные правительства и в результате создаются совместные предприятия, позволяющие решить вопросы юридического характера – лицензирование, разрешения и т.д.

Это огромная работа. У нас никто не спрашивает, можно ли это делать во время войны. Однако мы это делаем. Почему? Мы понимаем, что это необходимо. Украина должна частично сама себя обеспечить. Было бы странно, если бы у нашего государства был такой ВПК, который имеет Россия, с учетом его бюджета и типа оружия, которое оно использует в этой войне,

– сказал Михаил Подоляк.

Что необходимо для наращивания ВПК Украины

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Россия обстреливает Украину ракетами, изготовленными в 3 – 4 квартале 2023 года. Там находятся комплектующие из стран, которые являются подписантами санкций против страны-агрессора. В настоящее время тысячи компаний сознательно работают на российском рынке, финансируя милитарный бюджет.

Это может быть нескончаемым. Они платят налоги в России, из которых 42% бюджета – прямые ассигнования на войну. Еще бравируют: "Смотрите, мы увеличили продажи в России". Вы зарабатываете деньги и платите налоги, за которые Россия атакует Украину. А после этого ваши правительства оказывают нам помощь, чтобы мы от этого закрыли. Это ведь не выглядит абсурдно? Выглядит. Об этом тоже нужно говорить,

– подчеркнул Подоляк.

Нельзя одной рукой помогать, а другой давать возможность зарабатывать нападающему на тебя. К сожалению, Россия будет продолжать быть соседом Украины, чтобы защититься нужное выполнение ряда важных аспектов:

Военные союзы. В рамках гарантий безопасности или военного альянса НАТО. Современные военные производства. Они должны быть синхронизированы со странами НАТО – полным отказом от старого советского вооружения, принципов управления войсками и прочего. Инвестиции. В частности от наших партнеров с учетом состояния нынешней украинской экономики.

Украина увеличивает производство оружия: что известно