Проте не єдині безпілотники виробляють українські підприємства. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав 24 Каналу, яку зброю ми виготовляємо та що потрібно для збільшення виробництва ВПК України.

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Яке озброєння виробляє Україна

Подоляк розповів, що в Україні випускають снаряди різних модифікацій, зокрема розпочалася робота над 155 міліметровим калібром. Також виробляються міни, далекобійні ракети, артилерія – і засоби, і стволи окремо. Проте все потрібно збільшувати у масштабах.

Можна випускати, наприклад, 10 – 30 ракет, а можна, якщо масштабувати, випускати по 300 – 400 ракет. Утім, для цього потрібні певні виробничі спроможності, тобто сировина,

– зазначив радник голови ОПУ.

Важливо будувати своє військове виробництво, над чим Україна активно працює. Уже є багато прикладів, коли все розпрацьовано логістично та імплементовано в реалізацію на різних рівнях.

Зауважте! Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна має намір виготовити у 2024 році 1 мільйон FPV-дронів, більше ніж 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад 1000 БпЛА з дальністю за 1000 кілометрів.

Військово-політичне керівництво не розповідає, де конкретно розміщуються ті чи інші виробництва, але вони є і в Україні, і за кордоном. Багато європейських виробників зацікавлені вкладати інвестиції в ці виробництва.

Україна переформатовується в натівські стандарти

За словами Подоляка, проблема у тому, що українське військове виробництво роками було пострадянським. Ми допрацьовували технології та інструменти, які дали початок з Радянського Союзу.

Нині Україні доводиться переформатуватись на стандарти НАТО, а для цього потрібне наступне:

ліцензії;

конкретні виробничі лінії;

відповідні дозволи;

правильно вибудована юридична історія.

Україна практично "з нуля" будує індустрію військового виробництва – від старого радянського до найсучасніших стандартів НАТО. Зараз підтягуються різні компанії, національні уряди й у результаті створюються спільні підприємства, які дозволяють розв'язати питання юридичного характеру – ліцензування, дозволи тощо.

Це величезна робота. У нас ніхто не питає, чи можна це робити під час війни. Проте ми це робимо. Чому? Ми розуміємо, що це потрібно. Україна має частково сама себе забезпечити. Було б дивно, якби наша держава мала такий ВПК, який має Росія, з урахуванням її бюджету та типу зброї, яку вона використовує у цій війні,

– сказав Михайло Подоляк.

Що необхідне для нарощення ВПК України

Радник голови ОПУ наголосив, що Росія обстрілює Україну ракетами, які виготовлені у 3 – 4 кварталі 2023 року. Там містяться комплектувальники з країн, які є підписантами санкцій проти країни-агресорки. Нині тисячі компаній свідомо працюють на російському ринку, фінансуючи мілітарний бюджет.

Це може бути нескінченим. Вони платять податки в Росії, з яких 42% бюджету – прямі асигнування на війну. Ще й бравують: "Дивіться, ми збільшили продажі в Росії". Ви заробляєте гроші та платите податки, за які Росія атакує Україну. А після цього ваші уряди надають нам допомогу, щоб ми від цього закрили. Це ж не виглядає абсурдно? Виглядає. Про це теж треба говорити,

– підкреслив Подоляк.

Не можна однією рукою допомагати, а іншою давати можливість заробляти тому, хто на тебе нападає. На жаль, Росія продовжуватиме бути сусідом України, щоб захиститися нам потрібне виконання низки важливих аспектів:

Військові союзи. У межах гарантій безпеки чи військового альянсу НАТО. Сучасні військові виробництва. Вони мають бути синхронізованими з країнами НАТО – повна відмова від старого радянського озброєння, принципів управління військами та іншого. Інвестиції. Зокрема, від наших партнерів з урахуванням стану нинішньої української економіки.

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