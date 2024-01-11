Проте не єдині безпілотники виробляють українські підприємства. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав 24 Каналу, яку зброю ми виготовляємо та що потрібно для збільшення виробництва ВПК України.
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Яке озброєння виробляє Україна
Подоляк розповів, що в Україні випускають снаряди різних модифікацій, зокрема розпочалася робота над 155 міліметровим калібром. Також виробляються міни, далекобійні ракети, артилерія – і засоби, і стволи окремо. Проте все потрібно збільшувати у масштабах.
Можна випускати, наприклад, 10 – 30 ракет, а можна, якщо масштабувати, випускати по 300 – 400 ракет. Утім, для цього потрібні певні виробничі спроможності, тобто сировина,
– зазначив радник голови ОПУ.
Важливо будувати своє військове виробництво, над чим Україна активно працює. Уже є багато прикладів, коли все розпрацьовано логістично та імплементовано в реалізацію на різних рівнях.
Військово-політичне керівництво не розповідає, де конкретно розміщуються ті чи інші виробництва, але вони є і в Україні, і за кордоном. Багато європейських виробників зацікавлені вкладати інвестиції в ці виробництва.
Україна переформатовується в натівські стандарти
За словами Подоляка, проблема у тому, що українське військове виробництво роками було пострадянським. Ми допрацьовували технології та інструменти, які дали початок з Радянського Союзу.
Нині Україні доводиться переформатуватись на стандарти НАТО, а для цього потрібне наступне:
- ліцензії;
- конкретні виробничі лінії;
- відповідні дозволи;
- правильно вибудована юридична історія.
Україна практично "з нуля" будує індустрію військового виробництва – від старого радянського до найсучасніших стандартів НАТО. Зараз підтягуються різні компанії, національні уряди й у результаті створюються спільні підприємства, які дозволяють розв'язати питання юридичного характеру – ліцензування, дозволи тощо.
Це величезна робота. У нас ніхто не питає, чи можна це робити під час війни. Проте ми це робимо. Чому? Ми розуміємо, що це потрібно. Україна має частково сама себе забезпечити. Було б дивно, якби наша держава мала такий ВПК, який має Росія, з урахуванням її бюджету та типу зброї, яку вона використовує у цій війні,
– сказав Михайло Подоляк.
Що необхідне для нарощення ВПК України
Радник голови ОПУ наголосив, що Росія обстрілює Україну ракетами, які виготовлені у 3 – 4 кварталі 2023 року. Там містяться комплектувальники з країн, які є підписантами санкцій проти країни-агресорки. Нині тисячі компаній свідомо працюють на російському ринку, фінансуючи мілітарний бюджет.
Це може бути нескінченим. Вони платять податки в Росії, з яких 42% бюджету – прямі асигнування на війну. Ще й бравують: "Дивіться, ми збільшили продажі в Росії". Ви заробляєте гроші та платите податки, за які Росія атакує Україну. А після цього ваші уряди надають нам допомогу, щоб ми від цього закрили. Це ж не виглядає абсурдно? Виглядає. Про це теж треба говорити,
– підкреслив Подоляк.
Не можна однією рукою допомагати, а іншою давати можливість заробляти тому, хто на тебе нападає. На жаль, Росія продовжуватиме бути сусідом України, щоб захиститися нам потрібне виконання низки важливих аспектів:
- Військові союзи. У межах гарантій безпеки чи військового альянсу НАТО.
- Сучасні військові виробництва. Вони мають бути синхронізованими з країнами НАТО – повна відмова від старого радянського озброєння, принципів управління військами та іншого.
- Інвестиції. Зокрема, від наших партнерів з урахуванням стану нинішньої української економіки.
Україна збільшує виробництво зброї: що відомо
- У 2023 році Україна налагодила виробництво самохідних артилерійських гаубиць – "Богдана", яка б'є натовськими 155-міліметровими снарядами. На кінець року повідомлялося, що для Збройних Сил України вже зібрали близько 30 таких самохідних гаубиць, які працюють на фронті.
- За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, за пів року 2023 наша країна виготовила вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь попередній рік. Україна має щонайменше 5 потужних підприємств, які можуть виробляти боєприпаси. Деякі з них досить потужно завантажені. "Укроборонпром" і "Польська Збройова Група" вже уклали угоду про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 міліметрів. Також приватне підприємство "Українська бронетехніка" налагодило виробництво мінометних пострілів калібру 120 міліметрів.
- Також під час великої війни Україна налагодила виробництво артилерійських засобів натовського зразка та випускає в рази більше протитанкових ракетних комплексів "Стугна" і "Корсар", аніж було до повномасштабного вторгнення.
- Щомісяця Україна виробляє десятки дронів, які є аналогами іранських безпілотників-камікадзе "Шахед". Серед розвідувальних дронів, які виробляються в Україні, популярністю у військових користуються безпілотні комплекси SHARK, "Лелека-100", "Фурія", "Валькірія", PD-2 (People's Drone або "Народний дрон").