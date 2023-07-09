Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Однак він не сказав, наскільки більше снарядів виробили в червні.
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Україна нарощує виробництво зброї
Камишін зазначив, що попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва боєприпасів.
Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало,
– пояснив міністр.
Постачання зброї в Україну зі США та їхніх союзників досі було основним напрямком у війні, проте Київ поспішає налагодити власне виробництво, аби не так сильно від цього залежати. Камишін прагне знову зробити нашу державу великим експортером зброї.
"Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу", – заявив міністр.
Наразі українське виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Протитанкові комплекси "Стугна-П" також почали швидше виробляти.
Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин. Однак, за словами Камишіна, це може статися через 3 – 6 місяців.
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США передають касетні боєприпаси ЗСУ: коротко
- Нещодавно російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Україна отримала касетні боєприпаси, бо американці не бояться Владіміра Путіна. Як пояснив опозиційний політик, Захід побачив, що кремлівський диктатор не покарав ватажка найманців Євгенія Пригожина за спробу перевороту.
- Своєю чергою, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан порівняв касетні боєприпаси США та Росії. За його словами, американські снаряди кращі, бо вони підриваються на певній висоті. А боєприпаси окупантів підриваються при контакті та часто взагалі не вибухають.