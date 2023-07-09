Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Однак він не сказав, наскільки більше снарядів виробили в червні.

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Україна нарощує виробництво зброї

Камишін зазначив, що попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва боєприпасів.

Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало,

– пояснив міністр.

Постачання зброї в Україну зі США та їхніх союзників досі було основним напрямком у війні, проте Київ поспішає налагодити власне виробництво, аби не так сильно від цього залежати. Камишін прагне знову зробити нашу державу великим експортером зброї.

"Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу", – заявив міністр.

Наразі українське виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Протитанкові комплекси "Стугна-П" також почали швидше виробляти.

Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин. Однак, за словами Камишіна, це може статися через 3 – 6 місяців.

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