Мельник, якого президент призначив послом у Бразилії, різко відреагував на слова депутата Бундестагу Ральфа Штегнера. Останній розкритикував рішення США про постачання Україні касетних боєприпасів.
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Німецький депутат розкритикував США за передачу касетних снарядів
Штегнер у своєму твітері написав, що касетні снаряди перебувають "поза законом" на міжнародному рівні. За його словами, якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси Україні.
"Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім'я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну", – заявив Штегнер.
Андрій Мельник, який за словом у кишеню не полізе, жорстко відповів німецькому депутату. Український посол послав депутата Бундестагу до біса.
Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнер, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр,
– твітнув Мельник у відповідь Штегнеру.
Що відомо про заборону касетних снарядів
- У 1980 році була ухвалена Конвенція про конкретні види звичайної зброї. Заборона на касетні снаряди була ухвалена у 2008 році.
- Хоча США і приєдналися до Конвенції, однак Вашингтон не ратифікував певні положення, зокрема про касетні боєприпаси. Україна також не підписала конвенцію, як і Росія, яка використовує касетні снаряди проти цивільних.
- Водночас Київ надав письмові гарантії, в яких зобов'язався мінімізувати ризики для мирного населення. У Києві підкреслили, що будуть використовувати ці боєприпаси винятково на полі бою.
- Україна потребувала касетних снарядів від початку повномасштабного вторгнення. Ці боєприпаси допоможуть вирішити відразу кілька проблем. Зокрема, ними ефективно можна знищувати живу силу противника та його техніку під час контрнаступу та оборони.
- Також застосування касетних снарядів теоретично дозволить економити звичайні боєприпаси, які в дефіциті, та менше зношувати артилерійські установки.