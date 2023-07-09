Мельник, якого президент призначив послом у Бразилії, різко відреагував на слова депутата Бундестагу Ральфа Штегнера. Останній розкритикував рішення США про постачання Україні касетних боєприпасів.

Дивіться також Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ

Німецький депутат розкритикував США за передачу касетних снарядів

Штегнер у своєму твітері написав, що касетні снаряди перебувають "поза законом" на міжнародному рівні. За його словами, якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси Україні.

"Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім'я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну", – заявив Штегнер.

Андрій Мельник, який за словом у кишеню не полізе, жорстко відповів німецькому депутату. Український посол послав депутата Бундестагу до біса.

Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнер, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр,

– твітнув Мельник у відповідь Штегнеру.

Що відомо про заборону касетних снарядів