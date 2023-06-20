Відповідний указ про призначення Мельника за 20 червня уже опубліковано на сайті Президента, інформує 24 Канал. Також Зеленський призначив послів України в Республіці Індія та Республіці Колумбія.
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Призначити МЕЛЬНИКА Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія,
– йдеться у повідомленні.
Бразилія схвалила кандидатуру Мельника
До слова, попередньо у Бразилії публічно заквилили, що не проти призначення Мельника. Його кандидатуру схвалили в уряді цієї країни.
Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії,
– йшлось в офіційному повідомленні бразильського уряду.
Зеленський призначив послів у ще дві країни
Також на сайті Президента України опублікували указ про призначення послом в Республіці Колумбія – Полюховича Юрія Юрійовича.
Та указ про призначення Поліщука Олександра Миколайовича – послом в Республіці Індія.
Головне про Андрія Мельника
Зазначимо, що Андрій Мельник обіймав посаду першого заступника міністра Закордонних справ – Дмитра Кулеби. Також Мельник відомий своїми різкими висловлюваннями у Німеччині. Він спонукав Берлін бути рішучими у своїй підтримці і засуджував будь-які толерування Росії і пропагування кремлівських наративів.
Андрій Мельник – експосол у Німеччині, він обіймав посаду від початку гібридної війни – від 19 грудня 2014 року до 18 листопада 2022 року, уже під час повномасштабної війни.
До того, був заступником міністра Кабінету міністрів України.
Якими заявами відомий чиновник
- На посаді в Берліні український дипломат запам'ятався не завжди "дипломатичними" заявами. Зокрема, у твітері він писав, що канцлер Шольц "грає у скривджену ліверну ковбасу", за що пізніше перепросив.
- Також він "послав" Ілона Маска в напрямку російського корабля за його пропозицію для України піти на поступки Росії.