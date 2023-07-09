Мельник, которого президент назначил послом в Бразилии, резко отреагировал на слова депутата Бундестага Ральфа Штегнера. Последний раскритиковал решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.

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Немецкий депутат раскритиковал США за передачу кассетных снарядов

Штегнер в своем твиттере написал, что кассетные снаряды находятся "вне закона" на международном уровне. По его словам, если США защищают порядок и ценности, то не могут давать кассетные боеприпасы Украине.

"Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину", – заявил Штегнер.

Андрей Мельник, который за словом в карман не полезет, жестко ответил немецкому депутату. Украинский посол послал депутата Бундестага к черту..

Идите к чертям со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы испытывали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер,

– ответил Мельник в ответ Штегнеру.

Что известно о запрещении кассетных снарядов