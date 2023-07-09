Мельник, которого президент назначил послом в Бразилии, резко отреагировал на слова депутата Бундестага Ральфа Штегнера. Последний раскритиковал решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
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Немецкий депутат раскритиковал США за передачу кассетных снарядов
Штегнер в своем твиттере написал, что кассетные снаряды находятся "вне закона" на международном уровне. По его словам, если США защищают порядок и ценности, то не могут давать кассетные боеприпасы Украине.
"Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину", – заявил Штегнер.
Андрей Мельник, который за словом в карман не полезет, жестко ответил немецкому депутату. Украинский посол послал депутата Бундестага к черту..
Идите к чертям со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы испытывали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер,
– ответил Мельник в ответ Штегнеру.
Что известно о запрещении кассетных снарядов
- В 1980 году была принята Конвенция о конкретных видах обычного оружия. Запрет на кассетные снаряды был принят в 2008 году.
- Хотя США и присоединились к Конвенции, Вашингтон не ратифицировал определенные положения, в частности о кассетных боеприпасах. Украина также не подписала конвенцию, как и Россия, использующая кассетные снаряды против гражданских.
- В то же время, Киев предоставил письменные гарантии, в которых обязался минимизировать риски для мирного населения. В Киеве подчеркнули, что будут использовать эти боеприпасы исключительно на поле боя.
- Украина нуждалась в кассетных снарядах с самого начала полномасштабного вторжения. Эти боеприпасы помогут решить сразу несколько проблем. В частности, ими можно эффективно уничтожать живую силу противника и его технику во время контрнаступления и обороны.
- Также применение кассетных снарядов теоретически позволит экономить обычные боеприпасы, которые в дефиците, и меньше изнашивать артиллерийские установки.