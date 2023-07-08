Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, після заколоту Пригожина трапилось падіння влади Путіна.

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Риторика Байдена змінилась

Піонтковський зазначив, що бунт вагнерівців 23 – 24 червня мав наслідки як всередині Росії, так і для України та США. Путіна не покарав Пригожина, тому його позиції послабились. Вашингтон це дуже добре розуміє.

Публіцист звернув увагу, як змінилась риторика президента США Джо Байдена після заколоту Пригожина. Спочатку американці дзвонили у Москву та запевняли, що вони не причетні. Згодом лідер Штатів заявив, що Путін ослаб.

Через деякий час в американській пресі з'явилась інформація з посиланням на джерела у владі США про прийняття двох рішень: передача ATACMS та касетних боєприпасів.

Американці перестали боятися Путіна. Якщо Путін не може віддати наказ вбити Пригожина, то як він накаже завдати ядерного удару? Зараз ймовірність використання ядерної зброї Путіним просто нульова. Такий наказ може віддати тільки "пахан" в обстановці абсолютного підкорення, дисципліни,

– наголосив він.

Як підкреслив опозиціонер, про падіння влади Путіна свідчить багато рішень Заходу. Зараз вже 22 країні офіційно підтримують вступ України до НАТО.

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