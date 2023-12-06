Приміром, такі ж самі темпи виробництва САУ Caesar має компанія Nexter. Для того, щоб втричі збільшити виробництво цих машин (з 2 до 6 одиниць) їй знадобилося понад півтора року. Головний редактор Defence Express Олег Катков назвав 24 Каналу переваги установки "Богдана" серед аналогів.

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Модернізація САУ "Богдана" та участь у звільненні Зміїного

"А тут Україна, підприємства якої страждають від ударів ворога, демонструє аналогічну кількість. 6 САУ на місяць – це дуже високий темп, який буде прискорюватися. Зрештою, в Україні немає іншої опції, ніж збільшувати виробництво озброєння", – наголосив головний редактор Defence Express.

Але передусім потрібно розуміти, що зростають не лише темпи виробництва, а й установка постійно модернізується. Нещодавно "Богдана" отримала критично важливе оновлення – досилач снарядів, з яким збільшаться темпи стрільби цієї системи й військовим більше не потрібно вручну заряджати 43-кілограмовий боєприпас у знаряддя.

Нагадаємо, коли Сили оборони звільнили острів Зміїний, який був захоплений окупантами в перший день повномасштабної війни, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив, що важливу роль в операції зіграла "Богдана".

Військові застосовували українську артустановку для ударів по ворогу на острові. Для цього її перевозили на позиції на баржах. Тоді дальність пострілу складала понад 42 кілометри. Це доволі значний показник, який досягається правильно сконструйованою артилерійською системою та використанням сучасних снарядів.

Також були офіційно озвучені характеристики САУ "Богдана":

калібр – 155 міліметрів;

довжина ствола – 52 калібри;

кут повороту гармати – по горизонталі від -30 до +30 градусів і від -5 до 65 градусів по вертикалі;

дальність стрільби – до 42 кілометрів;

боєкомплект – 20 снарядів.

Чим САУ "Богдана" краща за радянські аналоги

Українська самохідна артустановка "Богдана" перевершує радянські аналоги в далекобійності та маневровості. Оскільки Радянський Союз не концентрувався на колісних САУ, лунала пропозиція щодо постачання на озброєння тодішньої чехословацької гармати-гаубиці "Дана". Утім, СРСР вирішив цього не робити й зосередився на виробництві гусеничних установок.

Катков порівняв САУ "Богдана" з аналогами: дивитися відео

На сьогодні існують два напрямки розвитку артилерійських систем – колісні та гусеничні. Різні країни по-різному роблять ставку на САУ: в одних колісні, в інших гусеничні, а в деяких на озброєнні є два варіанти.

Якщо брати вартість гусеничної САУ, то вона як мінімум в 1,5 – 2 рази дорожча за вартість колісної. До прикладу, французький колісний Caesar коштує 5 мільйонів євро за одну машину. Водночас вартість корейської гусеничної САУ в районі 10 мільйонів євро,

– наголосив Катков.

Також 155 міліметровий боєприпас з довжиною ствола 52 калібри має більшу дальність, ніж 152 міліметровий з такою ж довжиною ствола.

Раніше очільник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас розповідав (компанія займається бронюванням шасі), що САУ "Богдана" виробляється одразу в декількох варіантах, щоб пришвидшити процес постачання цих машин українським військовим.

Що відомо про САУ "Богдана"