Ранее, ГУР МО Украины обнародовало имена некоторых причастных к российской спецоперации "Майдан-3". Основная цель этой спецоперации Кремля – дестабилизация ситуации внутри страны.

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Сколько Россия потратила денег на масштабную кампанию по дезинформации в Украине

Журналисты в эфире телемарафона отметили, что ранее ГУР называл эту огромную кампанию по дезинформации самой дорогой в истории России. Так, они поинтересовались у представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, какую же сумму денег тратит Россия на ту кампанию, которую она организует.

Андрей Юсов отметил, что речь идет о сумме в 1,5 миллиарда долларов.

Но, если посчитать ежедневные расходы страны-террористки на войну и обеспечение оккупационного корпуса, а также потери, социальную нагрузку, санкции – то это выгодная для Путина инвестиция,

– заявил представитель ГУР МО.

По словам Юсова, россиянам легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить украинских защитников на линии фронта.

Поэтому, как отметил представитель ГУР, "это не такие большие средства, но да, это огромные ресурсы и только на продвижение своих нарративов в платформе с российскими корнями платформе Telegram потрачено и заложено более 250 миллионов долларов".

Журналисты уточнили, таким ли образом россияне решили зайти с тыла и "расшатать страну" изнутри.

По словам Юсова, это не новые методы и Советский Союз имеет глубокие традиции таких дезинформационных компаний.

"В конце концов на поле боя, как справедливо замечают и наши военные, историки, россияне украинцев почти никогда не побеждали. Это всегда происходило через коварство и через раскол украинского общества", – отметил представитель ГУР.

Поэтому, как отметил Юсов, попытка таких антиукраинских кампаний в стиле НКВД и КГБ Россия продолжает и сегодня.

Только единство – залог противодействия таким планам агрессора,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Российская спецоперация "Майдан-3": что известно