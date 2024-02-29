Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, заметив, что любой замороженный конфликт ни к чему хорошему не приведет. Это – обязательная война на следующих этапах с учетом ошибок, которые были раньше.

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Почему переговоры сейчас опасны

Как отметил Подоляк, сейчас любители "переговоров" предлагают дать шанс России зафиксировать "непроигрыш". Также это даст возможность оккупантам подготовиться уже к третьему этапу войны.

Нам предлагают зафиксировать "непроигрыш" России и дать возможность оккупантам "апгрейдиться" к третьему этапу войны, в которой будут участвовать следующие поколения украинцев. Или же мы. Замороженный конфликт – это война для наших детей,

– подчеркнул Подоляк.

Особенно странно, когда кто-то из Запада предлагает идти на переговоры. Такое впечатление, будто Россия после того, как не проиграет войну, сразу начнет себя по-другому вести. Не будет наращивать армию; не будет создавать напряженные ситуации; не будет инвестировать в терроризм. На такое может надеяться только человек со слабыми интеллектуальными возможностями.

Россия уже полностью скинула "маскировку", которая была на ней последние 30 лет. Они постоянно вели войны. Это было и в Чечне, и в Грузии, и в Сирии, и в Украине и т.п. Несмотря на это, Украина разрушила имидж России о том, что это – якобы "страна-монстр", которая захватит условный Берлин или Париж за 48 часов.

Это все уничтожено. Нет смысла бояться России. Хотя она ресурсная, мощная, имеет большое количество людей, которые никому не нужны. Сегодня любой замороженный конфликт с нацистской страной, которая построена на одной цели – зайти, как саранча, на чужую территорию и уничтожить там все, – будет означать, что демократический мир проиграл и готов умереть (я не об Украине говорю) или стать на колени без учета международного права,

– отметил Подоляк.

Ситуация на фронте: кратко