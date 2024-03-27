Андрій Піонтковський, російський публіцист та опозиційний політик зі США, зазначив 24 Каналу, що літер Франції не виключає будь-яких збройних об’єднань Заходу для підтримки України. Він зауважив, що Макрон водночас розуміє, що піхотні дивізії Європи недостатньо готові, аби замінити українські на лінії фронту.

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Макрон змінює позицію

Як зазначив Піонтковський, у Європи розвинене технологічне озброєння, яке може змінити хід війни в Україні. Це, наприклад, літаки F-16 – вони є в багатьох європейських країн, французькі літаки Mirage, шведські Gripen, британські Tornado. Надання авіації – основна потреба України.

Піонтковський також вважає, що Макрон "переглядає табу", що лише українські пілоти мають літати на європейській авіації.

Досить говорити, що мають бути тільки українські пілоти, хоч вони теж мають брати участь. Для досягнення перемоги потрібні злагоджені авіаносні об’єднання Франції та Швеції. В цьому центральна ідея Макрона,

– зазначив опозиційний політик.

Погрози Путіна

Після гучних заяв Макрона, Путін почав погрожувати Франції застосуванням ядерної зброї, якщо його військові будуть воювати за Україну. Це всього лиш слова.

Він (Путін – 24 Канал) розуміє, що у разі удару по будь-якій території НАТО, автоматично проти Росії буде введена у дію 5 стаття, тому їм нема чим погрожувати,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Важливо! Згідно зі 5 Статтею НАТО, у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу – всі інші члени Альянсу розглядатимуть цей акт насильства як напад на всіх. Вживатимуть всіх заходів, які вважатимуть за необхідне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

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