Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що Росія вважає, що вона у стані війни через допомогу Україні Заходу, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

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"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей Росії", – зазначив Макрон.

Він також засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції.

Нові абсурдні заяви Кремля

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що війна "починалося як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася компашка (маючи на увазі Захід), коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною".

Позиція Макрона

Попри суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Водночас Макрон наголосив, що французькі сили не будуть іти в наступ проти Росії, але необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, аби протистояти Кремлю.