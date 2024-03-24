Отвечая на вопрос относительно комментариев Кремля о том, что Россия считает, что она в состоянии войны из-за помощи Украине Запада, президент Франции сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

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"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность относительно военных целей России", – отметил Макрон.

Он также осудил недавние агрессивные высказывания российских политиков в адрес Франции.

Новые абсурдные заявления Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что война "начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась компашка (имея в виду Запад), когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".

Позиция Макрона

Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

В то же время Макрон отметил, что французские силы не будут идти в наступление против России, но необходимо быть готовыми к любым сценариям развития событий, чтобы противостоять Кремлю.