Одеса – одне з важливих південних міст і ласий шматочок для ворога. Уже в перший день війни росіяни розганяли фейки, буцімто захопили його. Вони справді хотіли висадити там десант, але відмовилися від цієї ідеї.

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Французи можуть захистити Одесу і не тільки

Журналісти назвали п'ять можливих варіантів розвитку подій, якщо війська НАТО все ж увійдуть в Україну. Деякі з них є менш реалістичними, але все одно цікавими.

Що можуть робити французькі військові в Україні:

Відкрити заводи , які виготовлятимуть "не лише зброю". Втім, цей сценарій малоймовірний, оскільки страхові компанії можуть виставити великі рахунки за будівництво, що логічно.

, які виготовлятимуть "не лише зброю". Втім, цей сценарій малоймовірний, оскільки страхові компанії можуть виставити великі рахунки за будівництво, що логічно. Допомагати ЗСУ, але не брати прямої участі в боях. Це може бути розмінування або навчання , тож саме такий варіант медійники назвали найбільш реалістичним.

, тож саме такий варіант медійники назвали найбільш реалістичним. Захистити Одесу . Це буде означати безпосередній конфлікт із росіянами, а отже можливий вступ НАТО у війну. Проте ЗМІ кажуть, що це можливо, хоч і несе величезні ризики.

. Це буде означати безпосередній конфлікт із росіянами, а отже можливий вступ НАТО у війну. Проте ЗМІ кажуть, що це можливо, хоч і несе величезні ризики. Ще один варіант також пропонує Парижу брати безпосередню участь у боях. Ідеться про створення "захисної зони" . Але тут Франція не впорається сама, а Захід може не надати військову підтримку. Тож варіант малоімовірний.

. Але тут Франція не впорається сама, а Захід може не надати військову підтримку. Тож варіант малоімовірний. Останній варіант прямої конфронтації передбачає протистояння в окопах. Це стане викликом не тільки для Путіна, але й для Макрона, який може зазнати великих політичних втрат. Але ухвалити таке рішення президент Франції зможе тільки за підтримки парламенту.

Франція пропонує ввести війська в Україну: коротко

За словами Дмитра Кулеби, європейці не звикли до ідеї війни. Але вони мають звикнути до думки, що може настати день, коли війська НАТО відправлять в Україну.

Саме Одесу називають тим містом, яке можуть посилити французькими військами. За даними джерел, Макрон говорив, що буде змушений "послати в Одесу кілька хлопців". Можливо, це відбудеться уже влітку.

Причиною відправлення військ називають те, що Україна не може впоратися сама. Силам оборони бракує людей, щоб вибити ворога, тож війна затягується.

Проте ідея Макрона ледь не розсварила Євросоюз. Дуже різко відреагував Олаф Шольц, сказавши, що не введе війська. США також відмовилися це робити, але не виключили, що це можуть зробити окремі країни НАТО.

Багато хто називав ідею французького президента дипломатичною катастрофою і намагався відмежуватися від таких заяв. Утім, досить швидко стало відомо, що деякі країни підтримали Макрона. Та одностайної згоди поки нема.