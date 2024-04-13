Зокрема, всі місцеві телеграм-канали пишуть про потужні вибухи та прильоти в районі автовокзалу. До слова, поруч розташована військова частина окупантів, передає 24 Канал.

Дивіться також У Луганську вибухнуло авто з "депутатом", у місті зник зв'язок, – росЗМІ

У Луганську потужна "бавовна"

Близько опівдні 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють, що прильоти зафіксували нібито в районі автовокзалу. Однак поруч розташована низка важливих військових об'єктів, зокрема – військова частина окупантів.

Потужна "бавовна" у Луганську: дивіться відео

Після потужних вибухів у небо відразу здійнявся потужний стовп диму. Варто наголосити, що в районі автовокзалу розташовані кілька важливих об'єктів ворога. Зокрема, там є військова частина окупантів, а також машинобудівний завод, де російські військові могли зберігати техніку.

Густий стовп диму після вибухів: дивіться відео

До слова, у мережі жителі тимчасово окупованого Луганська охоче діляться кадрами після прильоту.