Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 24 Каналу, що в Авдіївці продовжується та ж ситуація, що й у Маріуполі: начебто були озвучені плани з відновлення Авдіївки, а значить, Росія вже виділила федеральні гроші з бюджету.
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На всьому робить гроші
Питання не в тому, щоб щось відбудувати або зробити якесь життя.
Люди, які викуповують ці квартири задешево, не звичайні росіяни, а наближені до всіх цих "годівниць". Квартиру в Авдіївці можна придбати легко, якщо знати, в кого спитати,
– сказав Андрющенко.
За його словами, Авдіївка з урахуванням її місцеположення може точно отримати гроші на відновлення, адже недарма пропагандисти "не вилазять" звідти.
До Донецька звідти близько, можна вискочити й пофоткатись. І саме через це в Авдіївці можна придбати нерухомість. У Волновасі ніхто не купує квартиру, тому що там один-єдиний дім побудували, зі всіх боків його пофотографували і розповідають, якою Волноваха стала,
– наголосив радник міського голови Маріуполя.
А от з Авдіївкою трохи інша ситуація, адже нелюдства Росії вистачає, щоб на всьому робити гроші. Тому там все просто: купуєш квартиру, потім їдеш у Санкт-Петербург, отримуєш за неї компенсації і маєш чимало чистого прибутку.
Ситуація в Авдіївці: що відомо
- Місто нині перебуває під контролем російських окупантів. Там залишилося приблизно 700 мирних жителів. Ці люди відмовилися виїхати, коли місто ще було під українським контролем. Вони не висловлюють підтримку російським окупантам. До речі, до війни в Авдіївці проживало понад 30 тисяч осіб.
- Оскільки тисячі квартир залишилися без власників, росіяни безцеремонно грабують майно українців та вихваляються цим.
- Самі ж окупанти цинічно виправдовують винищення міста тим, що жителям Росії необхідно окуповувати Україну, якщо вони не хочуть бачити у себе вдома таких депресивних пейзажів, як у зруйнованій самими ж росіянами Авдіївці.