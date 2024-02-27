Солдат окупаційної армії показав наслідки "русского міра" у Донецькій області. На його думку, жителям Росії необхідно окуповувати Україну, якщо вони не хочуть бачити у себе вдома таких депресивних пейзажів, як у зруйнованій самими ж росіянами Авдіївці.
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Що показано на відео
Росіянин продемонстрував зруйновані будинки та гаражі зі зламаними дверима в тимчасово окупованій Авдіївці.
Взагалі ж*па. Авдіївка. Дом склало на частини. Ходити треба обережно – все може бути у мінах. Це поле битви… Ось це ж*па,
– сказав окупант.
Далі росіянин перервав свій монолог та закликав іншого загарбника нічого не чіпати.
Після цього окупант почав виправдовувати російську агресію та закликати інших жителів країни-агресорки брати участь у загарбницькій війні проти України.
Якщо наші хлопці та ми тут не воюватимемо – ось так може бути у наших містах,
– заявив російський військовий.
Такий вигляд має Авдіївка після приходу "русского міра": дивіться відео
Що відбувається в Авдіївці
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно поділився деталями розстрілу українських військовополонених в Авдіївці. Наша держава мала домовленості з Росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати звідти. Окупанти повинні були взяти їх у полон, надати допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими. Однак загарбники цинічно порушили обіцянку та вбили їх.
- Не так давно правоохоронець Павло Дяченко заявив, що в Авдіївці залишилося близько 700 місцевих жителів. За його словами, під час евакуацій та роздачі гуманітарної допомоги жоден з жителів міста не підтримував росіян. Хтось мовчки приймав допомогу, але відкритої підтримки не було.
- Раніше заступник директора Центра дослідження армії Михайло Самусь розповів про підступну та цинічну тактику окупантів в Авдіївці. Росіяни за допомогою керованих авіаційних бомб фактично стерли місто з лиця землі.