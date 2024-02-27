Солдат окупаційної армії показав наслідки "русского міра" у Донецькій області. На його думку, жителям Росії необхідно окуповувати Україну, якщо вони не хочуть бачити у себе вдома таких депресивних пейзажів, як у зруйнованій самими ж росіянами Авдіївці.

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Що показано на відео

Росіянин продемонстрував зруйновані будинки та гаражі зі зламаними дверима в тимчасово окупованій Авдіївці.

Взагалі ж*па. Авдіївка. Дом склало на частини. Ходити треба обережно – все може бути у мінах. Це поле битви… Ось це ж*па,

– сказав окупант.

Далі росіянин перервав свій монолог та закликав іншого загарбника нічого не чіпати.

Після цього окупант почав виправдовувати російську агресію та закликати інших жителів країни-агресорки брати участь у загарбницькій війні проти України.

Якщо наші хлопці та ми тут не воюватимемо – ось так може бути у наших містах,

– заявив російський військовий.

Такий вигляд має Авдіївка після приходу "русского міра": дивіться відео



Що відбувається в Авдіївці