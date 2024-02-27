Солдат оккупационной армии показал последствия "русского мира" в Донецкой области. По его мнению, жителям России необходимо оккупировать Украину, если они не хотят видеть у себя дома таких депрессивных пейзажей, как в разрушенной самими же россиянами Авдеевке.
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Что показано на видео
Россиянин продемонстрировал разрушенные дома и гаражи со сломанными дверями во временно оккупированной Авдеевке.
Вообще ж*па. Авдеевка. Дом сложило на части. Ходить надо осторожно – все может быть в минах. Это поле битвы... Вот это ж*па,
– сказал оккупант.
Далее россиянин прервал свой монолог и призвал другого захватчика ничего не трогать.
После этого оккупант начал оправдывать российскую агрессию и призывать других жителей страны-агрессорки участвовать в захватнической войне против Украины.
Если наши ребята и мы здесь не будем воевать – вот так может быть в наших городах,
– заявил российский военный.
Так выглядит Авдеевка после прихода "русского мира": смотрите видео
Что происходит в Авдеевке
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец недавно поделился деталями расстрела украинских военнопленных в Авдеевке. Наше государство имело договоренности с Россией относительно раненых военных, которых не смогли эвакуировать оттуда. Оккупанты должны были взять их в плен, оказать помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными. Однако захватчики цинично нарушили обещание и убили их.
- Не так давно правоохранитель Павел Дяченко заявил, что в Авдеевке осталось около 700 местных жителей. По его словам, во время эвакуаций и раздачи гуманитарной помощи ни один из жителей города не поддерживал россиян. Кто-то молча принимал помощь, но открытой поддержки не было.
- Ранее заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал о коварной и циничной тактике оккупантов в Авдеевке. Россияне с помощью управляемых авиационных бомб фактически стерли город с лица земли.