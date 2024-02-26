Сейчас Украине крайне необходимо научиться противостоять КАБам. В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь назвал два способа, которые помогут ВСУ уменьшить активность российской авиации.

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Что сможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей

В начале полномасштабного вторжения россияне рассчитывали за несколько часов уничтожить украинскую авиацию и ПВО и после этого свободно использовать свои самолеты в нашем небе.

Однако, к счастью, план врага провалился – Украина выперла российскую авиацию за пределы своего воздушного пространства. Сейчас вражеские самолеты и ракеты не могут свободно летать над нашей страной благодаря мощной противовоздушной обороне,

– отметил Самусь.

После этого россиянам понадобились системы, которые можно запускать с недосягаемых рубежей для украинской ПВО. Поэтому оккупанты начали массово переоборудовать обычные старые авиабомбы, которые очень дешевые и которых много в России, на так называемые корректируемые авиабомбы, используя дополнительный комплект, крыла и систему наведения, которая позволяет запускать их за 50 километров от зоны действия нашего ПВО.

Многие эксперты говорят, что истребители F-16 ничего не изменят, но на самом деле это не так. Ведь F16 имеют на борту дальнобойные радары и ракеты, поэтому смогут отогнать российскую авиацию более чем на 50 километров, то есть за рубеж запуска КАБов и оккупанты не смогут их использовать,

– сказал военный эксперт.

Тогда наступит ситуация, когда россиянам надо будет выдумывать что-то другое вместо КАБов. К сожалению, сейчас Вооруженные Силы Украины фактически не имеют инструмента, которым могли бы держать российскую авиацию радиусом более чем 50 километров от линии фронта. Это позволяет врагу использовать просто сотни КАБов в день.

"Авдеевка стерта с лица земли именно КАБами. То же самое россияне пытаются делать в Крынках, Работино, на Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях", – отметил Самусь.

Может ли Patriot противодействовать КАБам

Во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский сказал, что если бы Украина получила еще 10 систем Patriot, то это изменило бы ситуацию на фронте. По словам военных экспертов, чтобы полностью закрыть небо Украины, нужно не менее 50 таких систем.

Украина – большая по территории страна, самая большая в Европе. Для того чтобы закрыть важные объекты, города базирования авиации и т.д., нам действительно надо несколько десятков Patriot,

– заметил военный эксперт.

Однако пребывание этого ЗРК в 20 километрах от линии фронта – огромная опасность, ведь может прилететь "Ланцет" или управляемая авиаракета. Поэтому нужно держать Patriot дальше от линии фронта, чтобы каким-то образом противодействовать российской авиации, предварительно подготовив план спецоперации. Сейчас ЗРК Patriot не может защитить от КАБов, ведь Украина не имеет достаточного количества.

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