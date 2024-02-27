У місті Авдіївка, що нині перебуває під контролем російських окупантів, залишилося приблизно 700 мирних жителів. Ці люди відмовилися покидати свої домівки під час українського контролю, розповів правоохоронець Павло Дяченко в ефірі "Радіо Свобода", – інформує 24 Канал.
Дивіться також Ворог просувається в районі Авдіївки та до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень
Місцеві не підтримують окупантів
Дяченко, інспектор відділу комунікацій поліції Донецької області, зазначив, що під час евакуацій та роздачі гуманітарної допомоги жоден з жителів Авдіївки не висловлював підтримку російським окупантам.
Коли наші "Білі янголи" щодня спілкувалися з людьми, ніхто не говорив, що чекає Росію. Хтось мовчки приймав допомогу, але відкритої підтримки не було,
– поділився учасник евакуаційного загону "Білий янгол".
Інспектор також прокоментував відео, які росіяни поширюють у мережі, де мешканці Авдіївки начебто радісно зустрічають російські війська. Він наголосив, що це не відображає реального ставлення місцевих жителів до ворога.
Дивіться також "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид
Більше про Авдіївку
- 17 лютого 2024 року стало відомо, що Сили оборони України виводять свої підрозділи з Авдіївки. Власне, про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Кремль був націлений захопити населений пункт від 2014 року.
- Бої за Авдіївку тривали не один місяць, упродовж тижнів окупанти рухалися до оточення міста. Українській армії вдавалось стримувати ворожі підрозділи та ефективно ліквідовувати їхній особовий склад.
- У різні періоди повідомляли, що втрати в Авдіївці, чи то 1 до 7, чи то навіть 1 до 20, але стовідсотково Росія втрачає більше військових. Вочевидь, тримаючи оборону міста до останнього, українське військове командування мало за мету завдати противнику якомога більше втрат.