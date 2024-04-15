Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что в Авдеевке продолжается та же ситуация, что и в Мариуполе: вроде были озвучены планы по восстановлению Авдеевки, а значит, Россия уже выделила федеральные деньги из бюджета.

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На всем делает деньги

Вопрос не в том, чтобы что-то отстроить или сделать какую-то жизнь.

Люди, которые выкупают эти квартиры задешево, не обычные россияне, а приближенные ко всем этим "кормушкам". Квартиру в Авдеевке можно приобрести легко, если знать, у кого спросить,

– сказал Андрющенко.

По его словам, Авдеевка с учетом ее местоположения может точно получить деньги на восстановление, ведь недаром пропагандисты "не вылезают" оттуда.

До Донецка оттуда около, можно выскочить и пофоткаться. И именно поэтому в Авдеевке можно приобрести недвижимость. В Волновахе никто не покупает квартиру, потому что там один-единственный дом построили, со всех сторон его пофотографировали и рассказывают, какой Волноваха стала,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

А вот с Авдеевкой немного другая ситуация, ведь бесчеловечности России хватает, чтобы на всем делать деньги. Поэтому там все просто: покупаешь квартиру, потом едешь в Санкт-Петербург, получаешь за нее компенсации и имеешь немало чистой прибыли.

Ситуация в Авдеевке: что известно