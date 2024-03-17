Также россиянин рассказывает, что сам захотел поехать воевать в Авдеевку – теперь понятно, он имел целью ограбить опустошенный город. Ведь десятки тысяч квартир остались без владельцев.

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Оккупант в Авдеевке

В сети показали российского мародера, который радуется разрушению и захвату Авдеевки, ведь теперь он может спокойно грабить дома украинцев. Он записал видео, вероятно, к своей жене, где хвастался тому, что прибыл в уничтоженный город.

Оккупант восторженно рассказывал об Авдеевке, периодически издеваясь и называя руины "достопримечательностями" города. Он сам признает, что российская армия уничтожила населенный пункт – по словам оккупанты, "братва размажила". Однако еще большей циничности добавляет то, что захватчик хвастается тем, что теперь бесцеремонно сможет мародерствовать в квартирах украинцев.

Лариса, я в Авдеевке! Здесь в этих домах все есть. Телевизоры, чего только нет! Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда,

– говорит оккупант.

Это показывает истинную цель российских оккупантов, которые едут в Украину – они готовы жертвовать своей жизнью ради того, чтобы украсть из квартиры Авдеевки очередной телевизор.

Российский оккупант хвастается поездкой в Авдеевку: смотрите видео

Что происходит на Авдеевском направлении