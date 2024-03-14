Россияне захватили Авдеевку 17 февраля после около четырех месяцев изнурительных боев. После этого оккупанты продолжали поддерживать относительно высокий темп наступательных операций в этом районе, чтобы использовать тактические возможности, которые появились после захвата города. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны.
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ВСУ замедлили наступление россиян
В конце февраля российские войска достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Авдеевки. Оккупанты планировали продвинуться как можно дальше на запад до того, как Вооруженные Силы Украины смогут создать более сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны.
Однако уже в начале марта украинские силы замедлили продвижение российских войск на позициях вблизи линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.
В анализе ISW говорится, что россияне хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".
Российское военное командование, вероятно, намерено, чтобы подразделения ЦВО продолжали наступательные действия вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе,
– считают аналитики.
Ситуация на фронте: последние новости
Россияне накопили в 2023 году ресурс и сейчас его тратят в своем наступательном движении. Наибольшие проблемы враг создает нашим силам в районе Марьинки.
После того, как враг отодвинул украинский гарнизон из Авдеевки, он сосредоточил свои силы на юго-востоке Донецка – в Марьинке. Также пытается двигаться на запад – в сторону Курахово, на север – в сторону Красногоровки и на юг – к Победе и Новомихайловке. Однако украинские силы останавливают продвижение врага на этих участках.
Еще одно горячее направление – Бахмутское, вблизи Часового Яра. Россияне пытаются здесь развить свои наступательные действия. Однако после того, как увеличилось поставки снарядов ВСУ, наступление врага сдерживается нашей артиллерией. Также Часов Яр расположен на высоте, и это позволит нам, если в наличии будет соответствующее количество снарядов, удержать это направление.