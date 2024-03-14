Росіяни захопили Авдіївку 17 лютого після близько чотирьох місяців виснажливих боїв. Після цього окупанти продовжували підтримувати відносно високий темп наступальних операцій у цьому районі, щоб використати тактичні можливості, які з'явилися після захоплення міста. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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ЗСУ сповільнили наступ росіян

Наприкінці лютого російські війська досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Авдіївки. Окупанти планували просунутися якомога далі на захід до того, як Збройні Сили України зможуть створити більш згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони.

Однак вже на початку березня українські сили сповільнили просування російських військ на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.

В аналізі ISW йдеться, що росіяни хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".

Російське військове командування, ймовірно, має намір, щоб підрозділи ЦВО продовжували наступальні дії поблизу Авдіївки в найближчій та середньостроковій перспективі,

– вважають аналітики.

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