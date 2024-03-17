Отмечается, что враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, известно о жертвах среди гражданского населения.

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Ситуация на Востоке

Штурмы вблизи Бахмута: смотрите на карте

Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Бои против оккупантов возле Марьинки: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Оккупанты не оставляют попыток штурмовать Работино: смотрите на карте

Что происходит на Севере