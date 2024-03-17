Зазначається, що ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, відомо про жертви серед цивільного населення.

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