Зазначається, що ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, відомо про жертви серед цивільного населення.

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Ситуація на Сході

Куп’янський напрямок. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Наші воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Бахмутський напрямок. Відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

Штурми поблизу Бахмута: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Бої проти окупантів біля Мар'їнки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Оріхівський напрямок. Ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Окупанти не полишають спроб штурмувати Роботине: дивіться на карті

Херсонський напрямок. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Що відбувається на Півночі

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника.