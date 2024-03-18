Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці. Наші герої виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Волинський і Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський. Агресор зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський. Ворог двічі штурмував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Щоправда, успіху не мав.

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

Лиманський. Українські захисники відбили 3 атаки окупантів в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський. Відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський. Відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

Новопавлівський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Там російські загарбники, за підтримки авіації, 36 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Оріхівський. Окупанти 7 разів атакували позиції захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Упродовж минулої доби здійснив 3 штурми позицій наших військ.

Авіація та ракетні війська потужно гатять по ворогу