Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці. Наші герої виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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Яка ситуація на різних напрямках фронту
Що відбувається на полі бою: дивіться карту
Авіація та ракетні війська потужно гатять по ворогу
- Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу ворога.