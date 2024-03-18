Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці. Наші герої виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

Авіація та ракетні війська потужно гатять по ворогу

  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу ворога.